الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومعرفة الزيادة المستحقة

المعاش
المعاش

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من الموضوعات التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ضمن الموضوعات المتصدرة مؤشر البحث "جوجل" حيث يرغب الكثيرين في معرفة رابط المعاشات وخطوات الاستعلام عنه والقيمة المستحقة وذلك من خلال البحث بالاسم فقط.

 

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم. تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل ضمن سلسلة خدمية نقدّمها على مدار الساعة عبر موقعنا الإلكتروني هنــــــــــــا، ومنصاتنا المُختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تزايد البحث عن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، في الآونة الأخيرة، بعد الزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن رعايته بمساعدة غير القادرين وزيادة الدخل مراعاة لظروف المعيشة وحالة غلاء الأسعار العالمية.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومى وكيفية التسجيل كمستخدم بموقع الهيئة

معاشات شهر أكتوبر 2023.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

رابط وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أنّه يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على الموقع الرسمي للهيئة، في إطار التسيير على أصحاب المعاشات ومستحقي المعاش، وذلك من خلال عدّة خطوات، نستعرضها لكم على النحو التالي:

الخطوة الأولى:  قم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بالضغط هنـــــــــا.

الخطوة الثانية:  قم باختيار أيقونة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

الخطوة الثالثة: ثم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالحساب الشخصي المسجل على موقع الهيئة للاستعلام عن المعاش بالاسم.

الخطوة الرابعة: إذا لم يكن لديك حساب مُفعّل بموقع الهيئة. قم بالتسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن قيمة المعاش.

الخطوة الخامسة: يتطلّب التسجيل بموقع الهيئة العامة للتأمينات إدخال البيانات مثل: «الاسم، اسم العائلة، الرقم القومي، الرقم التأميني، البريد، إدخال كلمة مرور»، ثم الضغط على تسجيل.

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