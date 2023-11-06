الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومى وكيفية التسجيل كمستخدم بموقع الهيئة

المعاش
المعاش

تصدر رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي قائمة بحث الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات في مصر، لمعرفة معدل الزيادة الجديدة بعد تطبيق قرار رئيس الجمهورية بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، إجمالي 11 مليون مواطن بداية الشهر الجاري بأثر رجعي من الشهر الماضي، بعد موافقة وإقرار مجلس النواب.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.
  • التسجيل على الموقع كمستخدم من خلال الاسم أو الرقم القومي ورمز السري.
  • اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.
  • اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • يمكن لمستحق المعاش استعراض تطور زيادة المعاش.

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رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

كيفية التسجيل كمستخدم للاستعلام عن المعاش؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة التسجيل كمستخدم جديد على موقعها الإلكترونى للاستعلام عن قيمة المعاش ومراحل تطوره؛ للتيسير على المواطنين من أصحاب المعاشات.

ويمكن التسجيل كمستخدم على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.
  • اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.
  • كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة.
  • كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية.
  • إدخال الرقم القومي للمستخدم.
  • إضافة الرقم التأميني لصاحب المعاش أو المستخدم للموقع.
  • توضيخ العنوان البلد، رقم الموبايل.
  • كلمة المرور.
  • الضغط على أنا لست روبوت.

وفي حالة عدم معرفة الرقم التأميني للمستخدم أو صاحب المعاش، يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال مركز الاتصال على الخط الساخن رقم 16217 وإدخال الرقم القومي لمعرفته.

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