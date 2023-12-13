"التأمينات" ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بداية من يناير

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أول يناير 2024، فى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وأكدت الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وتواصل الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات ديسمبر لمن تخلف خلال الأيام الماضية، حيث شكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف على مستوى محافظات الجمهورية.

معاشات يناير

وتبدأ التأمينات صرف معاشات يناير في الأول من الشهر المقبل 2024، بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وذلك وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022 /2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013 /2014، مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيهًا وحد أقصي 1635 جنيهًا، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

منافذ صرف معاشات لشهر يناير 2024

أكدت الهيئة أنه يتم صرف معاشات شهر يناير 2024 من خلال عدة منافذ هى:-

من خلال ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

طريق الهواتف المحمولة.

طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصرى.

منافذ البريد منعًا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لأصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فوري وكارت ميزة.

معاش التضامن الاجتماعي

وارتفعت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022/ 2023، وخصصت لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024/2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.