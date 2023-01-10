الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين 2023 المعفاة من الجمارك

السيارات
السيارات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة ومراحل استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين المعفاة من الجمارك لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الهمم في مصر، في إطار حرصها على التيسير على جميع المواطنين وعلى رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن أول المستندات المطلوبة لاستخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة.

وفي الخطوة التالية، يجب الحجز للكشف الطبي لسيارات المعاقين بتسجيل البيانات الشخصية التالية:

  • الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • الحالة الاجتماعية.
  • العنوان.
  • الوظيفة.
  • رقم التليفون.
  • اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سواء "حركية، أو سمعية، أو بصرية، أو ذهنية، أو نفسية، أو أمراض دم، أو أمراض قلب ...... ).

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  • تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي على القاصر أو ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية بسبب مرضي، وهي  "الاسم، والرقم القومي، والصفة".
  • وبعد ذلك يتم اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).
  • تحديد مكان الجمرك الذي يرغب المتقدم بالحصول على السيارة منه.
  • طباعة استمارة تسجيل البيانات بعد تعبئتها لإرفاقها مع باقي المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023

وبعد حجز وتوقع الكشف الطبي للمتقدم لاستخراج جواب السيارات المجهزة للمعاقين 2023 المعفاة من الجمارك، يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • أولًا: الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة التي تتبع لوزارة الصحة من هنا.
  • ثانيًا: الضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ثالثًا: اختار نتيجة التقارير الطبية من خلال الخيارات الموضحة أمامك.
  • رابعًا: إدخال جميع البيانات المطلوبة للراغب بالحصول على السيارة منها “الرقم القومي” و"كلمة السر".
  • خامسًا: النقر على زر الاستعلام، لكي تظهر أمامك النتيجة التي قد ترغب في الحصول عليها.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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