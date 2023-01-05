الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط شراء سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك 2023 ورابط استعلام الكشف الطبي

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

يحرص الكثيرون من ذوي الهمم في مصر على شراء السيارات المعفاة من الجمارك، من خلال استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واجتياز الكشف الطبي من قبل المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، شروط شراء سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن التسهيلات التي تقدمها الحكومية المصرية لذوي الهمم.

شروط شراء سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك 2023

وتتمثل الشروط فيما يلي:

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يكون سن المتقدم أكثر من 18 عامًا.
  • عدم زيادة السعة اللترية للسيارة المراد الحصول عليها من الخارج عن 1600 cc.
  • الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشئون الاجتماعية، لدراسة مدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين والوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة.
  • يشترط تسجيل السيارة المراد شرائها باسم الشخص صاحب الإعاقة بعد إثباتها بالكشف الطبي.
  • اجتياز المتقدم الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق القومسيون الطبي.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي عبر موقع وزارة الصحة والسكان

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

  • خضوع السيارة المراد شرائها للتجهيزات الخاصة بالسيارات وفقاً للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
  • تخضع السيارة لحظر التصرف بالبيع وأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.
  • الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة ونسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، وفقًا لحالة المعاق الصحية.

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023 بالرقم القومي، من خلال تسجيل الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة من هــــــــنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي 

كتابة الرقم القومي لطالب الخدمة وكلمة السر التي تم التسجيل بها.

تظهر النتيجة المطلوبة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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