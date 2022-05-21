تعرف على أسعار سيارات المعاقين وكيفية الحجز 2022

يبحث الكثير من المواطنين من ذوي الهمم وأسرهم عن أسعار سيارات المعاقين وكيفية الحجز، وذلك من خلال المنصة الجديدة التي أتاحتها الحكومة للمواطنين والتي تكون معفاة من الجمارك، وتعمل الدولة مؤخرًا على دمج ذوي الهمم في المجتمع وسن قوانين خاصة لهم.

لذلك تستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير أسعار سيارات المعاقين وكيفية الحجز.

أسعار سيارات المعاقين وكيفية الحجز 2022

دشنت المجالس الطبية المتخصصة موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتقديم طلبات حصول ذوي الهمم على سيارات المعاقين أو سيارة معفاة من الجمارك، حيث يتيح الموقع كل الخدمات إلكترونيًا لذوى الإعاقة، للحصول على سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك.

ويمكن حجز موعد للكشف الطبى للحصول على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك (من هنــــــــــــــا)

ويمكن للمواطنين الاستعلام وتعديل مواعيد الحجز (من هنـــــــــــــــــــا)

أسعار سيارات المعاقين 2021 الأتوماتيك:

- يبدأ سعر سيارات سكودا اوكتافيا A5 من 120 ألف جنيه ويصل إلى 150 ألف جنيه.

- ويبدأ سعر Skoda Octavia A4 من 100،000 جنيه إلى 115،000 جنيه.

- أما سيارة سكودا فابيا هاتشباك، تأتى بسعر يبدأ من 75٫000 جنيه مصري ويصل إلى 100٫000 جنيه مصري.

سعر سيارة هيونداي أفانتي HD: 115 ألف جنيه.

- وسجلت أيو لاسيتي أوبترا أتوماتيك: 90 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة دايو جنترا أتوماتيك: 78 ألف جنيه.

- وسجلت سيارة كيا سيراتو أتوماتيك: 70 ألف جنيه.

- وسعر سيارة هيونداي ماتريكس سعة محرك 1600 سي سي، يبدأ من 60 ألف جنيه ويصل سعر السيارة إلى 70 ألف جنيه.

- وسجل سعر سيارة هيونداي لافيتا أتوماتيك: 69 ألف جنيه.

- أما سعر سيارة هيونداي أفانتي و130 أتوماتيك: 68 ألف جنيه.

- سعر سيارة كيا مورنينج أوتوماتيك: 65 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة هيونداي أفانتي XD أتوماتيك.. 63 ألف جنيه.

- ووصل سعر سيارة كيا سبكترا أتوماتيك.. 56 ألف جنيه.

أسعار سيارة معاقين 2022 مانيوال

- سجلت سيارة أوكتافيا A5: وصل السعر 90 ألف جنيه.

- سيارة أوكتافيا A4: بلغ السعر 60 ألف جنيه.

- سعر سيارة أوكتافيا فابيا: 55 ألف جنيه.

- وسجل سعر هيونداي ماتريكس: 50 ألف جنيه.

- سعر سيارة لاسيتي أوبترا: 45 ألف جنيه.

- سعر سيارة أفانتا إلنترا: 40 ألف جنيه .

- وتبدأ أسعاركلا من سيارة لانوس وجوليت من 83 ألف جنيه.

- أما سعر سيارة نوبيرا يبدأ من 25 ألف جنيه.

خطوات الحصول على سيارة للمعاقين 2022

ويقوم مقدم الطلب بملأ البيانات الموجودة على الموقع، والتى تتضمن:

البيانات الشخصية:

الرقم القومي.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

الحالة الاجتماعية.

العنوان.

الوظيفه.

رقم التليفون .

اختيار نوع الإعاقة طبقًا للقانون

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شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2022

1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة للترية للسيارة عن 1600 cc

4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات ،على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي.

8- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

9- الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشئون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.