خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين والرابط

يسعى العديد من المواطنين من ذوي الهمم إلى معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين بالرابط، والتي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من أجل تخصيص سيارة تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم الصحية، حيث يستيطع ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024، حيث زاد البحث عنها عبر محركات البحث وخاصةً «جوجل»، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الهمم لعام 2023-2024 أون لاين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين

ذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان سابق لها، مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين 2023-2024 المعفاة من الجمارك، وجاءت الشروط كالآتي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما

أن تكون السيارة المجهزة مسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

يجب أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.

أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.

ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الهمم لعام 2023-2024 أون لاين عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية: