الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

استعلام حجز سيارات المعاقين.. شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

استعلام حجز سيارات المعاقين من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك من قبل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على رقمنة كافة الخدمات التي تقدم لأصحاب الإعاقات لتسهيل الإجراءات عليهم.

استعلام حجز سيارات المعاقين

يمكن للراغبين في شراء سيارة طبية مجهزة لأصحاب الإعاقات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يمكن تم تخصيص موقع إلكتروني، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإتباع الخطوات اللازمة:-

  • الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتكاملة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة خدمات الاحتياجات الخاصة.
  • تحديد استعلام حجز سيارات المعاقين.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم بالطلب.
  • تحديد مكتب الشؤون التابع له.
  • إدخال رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • الضغط على كلمة استعلام أو عرض نتيجة الطلب.
  • ظهور كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها.

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين ورابط الاستعلام عنها

نتيجة كشف المجالس الطبية للحصول على سيارات المعاقين

شروط الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك والضرائب وهي كما يلي:-

  • ألا يقل عمر المتقدم للحصول على السيارة عن عن 18 سنة.
  • أن تكون السيارة المجهزة مسجلة باسم الشخص المعاق.
  • أن يجتاز المواطن المتقدم الكشف الطبي الشامل لتحديد حالته المرضية.
  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.
  • يجب أن تكون تجهيزات السيارة مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
  • اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المتقدم على قيادة السيارة.
  • إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الوضع المالي للمتقدم.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع الإلكتروني.
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نتيجة كشف المجالس الطبية للحصول على سيارات المعاقين

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رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين وخطوات الحجز لكشف طبي

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين 

يقدم الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقيين الأوراق التالية:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم.
  • تقرير الشؤون الاجتماعية ويوضح قدرة المواطن المالية على الإنفاق على السيارة.
  • صورة من بطاقة الخدمة المتكاملة.
  • تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة.
  • تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة.
  • تقديم رخصة القيادة.

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مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

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