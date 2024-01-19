الجمعة 19 يناير 2024
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مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

الاستعلام عن نتيجة
الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

قامت وزارة الصحة والسكان، بتسهيل إجراءات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات، وذلك لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال موقع اليكترونى متخصص للإستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

 قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات بكل سهولة للحصول على السيارات المعفاة من خلال الخطوات التالية..

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال http://car.smcegy.com/Inquery.aspx

 - كتابة الرقم القومي للشخص القائم بالكشف الطبي.

- كتابة كلمة المرور والضغط على كلمة بحث.

إجراءات الحصول على سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة 

يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، ولكن يتم ذلك عقب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

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وقالت وزارة الصحة والسكان، يتم حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الذي به يتم باقي خطوات الحصول على السيارات، ويتم تسجيل البيانات التالية البيانات الشخصية  متمثلة في الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون.

ثم يتم اختيار نوع الاعاقة  والتي تشمل (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – أمراض دم – أمراض قلب وغيرها.

وأضافت أنه في حالة كان  المعاق قاصر أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل بيانات ولي الامر أو الوصي – الرقم القومي له - وصفته.

ثم يقوم بتحديد مكان الكشف الطبي من الآتي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام).

وأشار وزارة الصحة والسكان إلى أنه يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي ثم اختيار الجمرك الذي يرغب في الحصول على  السيارة منه.

وقالت إنه بعد تسجيل كافة البيانات السابقة المطلوبة يتم طباعة البيان وإحضاره مع المستندات المطلوبة عند إجراء الكشف.

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