الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الصحة للسيدات من خلال المبادرات الرئاسية؟

مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة المصرية

حرصت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة والسكان على تقديم خدمات طبية لكافة فئات المجتمع بشكل عام وفئة السيدات بشكل خاص من خلال المبادرات الرئاسية، وذلك للحفاظ على صحتهم من الأمراض.

وخصت وزارة الصحة والسكان، السيدات بمبادرتين ضمن المبادرة الرئاسية وهما مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والخاصة بحماية السيدات من سرطان الثدى، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين للحفاظ على صحة السيدات خلال للحمل وبعد الولادة، وذلك بالإضافة إلى الاستفادة بباقى المبادرات الرئاسية التى تشمل؛ مبادرة الكشف عن فيروس سى، مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، وغيرها من المبادرات.

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ل "الدستور" إن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، قامت بفحص وتقديم التوعية لنحو 46 مليونًا امرأة، منذ إطلاق المبادرة مطلع يوليو عام 2019، وحتى 30 ديسمبر الماضى.

وأشار إلى أنه بلغ عدد السيدات اللاتي تلقين الخدمة لاول مرة 21،362،374، كما بلغت عدد الزيارات الدورية 14،241،556، بينما بلغت عدد الزيارات العارضة 10،263،973، لافتًا إلى أنه بلغ عدد حالات الفحص المتقدم بالمستشفيات 604،957، كما عدد الحالات التي قامت بعمل الأشعة 340،137، وبلغ عدد الحالات اللاتي قامت بسحب عينة 35،853.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأوضح عبدالغفار، أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأفاد بأن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، موضحًا أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير البرامج التدريبية بشكل مستمر، حيث تم تدريب 26 ألفًا و676 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة)، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كل المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بجميع المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة.

مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، عن فحص نحو 2.5 مليون سيدة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة» وتحت شعار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وأفاد بأن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

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وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

ولفت الدكتور فوزي فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».

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