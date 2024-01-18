الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن حاجتها لاستقطاب الكوادر المتميزة بالهيئة

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب كوادر متميزة للانضمام الى العمل بـ (وحدة الإنتاج الوثائقي) برئاسة الهيئة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الجهات ذات الصلة بعمل الوحدة وخاصة الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك عن طريق (الندب أو الإعارة) وفقا لمتطلبات شغل الوظائف التالية..

- مونتير: واشترطت الهيئة أن يكون لديها القدرة على العمل ببرامج (Premiere & Final Cut Pro) باحترافية، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل، يفضل أن لا يزيد السن عن  40 عام.

- كاتب محتوى (وثائقي- برامجي): اشترطت هيئة الرعاية الصحية أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في كتابة محتوى المواد الوثائقية والبرامج، يفضل أن لا يزيد السن عن 40 عاما.

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- مصمم جرافيك: اشترطت الهيئة أن يكون لديه القدرة على العمل ببرامج  (After Effects & Premiere Pro) باحترافية، القدرة على العمل ببرامج  (Photoshop & Animation) باحترافية، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل، يفضل أن لا يزيد السن عن 40 عاما.

- مصور: ويجب أن يكون لديه القدرة على العمل على الكاميرات الحديثة باحترافية، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل، يفضل أن لا يزيد السن عن  40 عاما.

- فني صوت/ فني كاميرا/ فني إضاءة: واشترطت أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل، ويفضل أن لا يزيد السن عن  45 عاما.

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- مترجم: ويجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ترجمة المواد الإعلامية من اللغة العربية للغة الإنجليزية والعكس.

- معلق صوتي: ويشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التعليق الصوتي، إجادة النطق باللغة العربية الفصحى إجادة تامة.

الأوراق المطلوبة

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن الأوراق المطلوبة للوظيفة يتضمن السيرة الذاتية، بيان حالة وظيفية حديث مُوضح به الموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية.

طريقة التقديم:

وأضافت الهيئة أنه يتم تلقي الطلبات عن طريق مسح (QR Code) المٌرفق بالإعلان، أو الدخول على الرابط التالي: 
https://forms.gle/7FirSvHGsH59fg256، حيث يتم تلقي الطلبات خلال موعد أقصاه (10 أيام) من تاريخ نشر الإعلان، مع العلم أنه لن يُلتفت إلى الطلبات المُقدمة بعد موعد انتهاء الإعلان.

معايير الاختيار:

وأوضحت أنه يتم اختيار المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير طبقًا لمتطلبات شغل الوظيفة، وذلك للإعلان عن الوظائف المُشار إليها طبقًا للائحة الموارد البشرية بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وأن الاختيار يتم من خلال المقابلات الفنية والسلوكية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية كوادر متميزة وحدة الإنتاج الوثائقي الجهاز الإداري للدولة الهيئة الوطنية للإعلام

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