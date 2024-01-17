الدواء: ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية.

وتهدف الورشة إلى توضيح متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الأمثل لمحتوى النشرة الطبية.

ورشة عمل

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.



وأشارت إلى أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، كما أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير٢٠٢٤، مؤكدة أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

برنامج تدريبي لرفع قدرات الصيادلة

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة بأسوان، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات العاملة بسوق الدواء المصرية.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه تم خلال البرنامج التدريبى مناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما تطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجاري عالميًا، وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها، كما استعرض البرنامج جهود هيئة الدواء المصرية في ضبط الأسواق.

يأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر انعقادها بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يستهدف رفع كفاءة السادة الصيادلة والعاملين بالصيدليات العامة، وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آليات مواجهة الغش التجارى، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.