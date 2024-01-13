"شعبة الأدوية": دعم رئاسى لتوطين صناعة الدواء منذ عام 2014 (فيديو)

تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تاريخ وحاضر ومستقبل صناعة الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك صناعة دوائية قوية ومتنوعة تعود إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، وأنها تلقت دعمًا كبيرًا من الرئاسة المصرية منذ عام 2014 لتوطين الصناعة وتطويرها.

وأشار عوف، في حوار خاص مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة قناة "صدى البلد"، إلى أن هيئة الدواء المصرية تتبع المعايير العالمية في تداول ومراقبة الأدوية في السوق المصرية، وأنها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية في هذا الشأن.

وأعرب عوف، عن فخره بإنجاز مصر في مكافحة فيروس سي، الذي حصلت على شهادة رسمية من منظمة الصحة العالمية بأنها أصبحت خالية منه. وأشاد بالدور الرائد لمصر في صناعة الدواء على المستويين الإقليمي والدولي.