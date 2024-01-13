"شعبة الأدوية" تطالب بضرورة الالتزام بكتابة الاسم العلمي على العبوات الدوائية (فيديو)

أكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر لها تاريخ عريق يعود إلى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وأنه تم إنشاء العديد من الشركات الدوائية التي تحقق نجاحات في السوق الخارجي.

وقال عوف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن هيئة الدواء المصرية تضمن جودة وسلامة الأدوية المنتجة محليا والمستوردة وفقا لمعايير دولية تتماشى مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار، إلى بعض التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، منها تعدد الأسماء التجارية للأدوية التي تحمل نفس الاسم العلمي، مما يسبب إرباكا للمرضى والأطباء، وطالب عوف بضرورة الالتزام بكتابة الاسم العلمي على العبوات الدوائية، مؤكدا أن مصلحة المواطن المصري هي الأولوية.

وأضاف، أن هناك تجاوبا من قبل بعض الأطباء مع نداء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لكتابة الاسم العلمي على الوصفات الطبية بدلا من الأسماء التجارية، موضحا أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية وترشيد استهلاك الدواء.