السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فؤاد أنور: انقسام وغضب فى الحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب والأسرى (فيديو)

أحمد فؤاد أنور
أحمد فؤاد أنور

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن الجانب الإسرائيلي يعيش حالة من الارتباك والغضب والانقسام بين مسئوليه، وذلك في ظل الحرب المستمرة والأسرى الذين لم يتم تحريرهم.

وأوضح أنور، في حديثه للإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن الإسرائيليين يتبادلون الإهانات والتصريحات المتناقضة، وأن هناك تفككًا في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان.

وأشار إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة في الاقتصاد والبنية التحتية وغيرها، وأنها لم تتوقع تطور الوضع إلى هذا الحد، مضيفًا أن إسرائيل لم تنجح في استرداد أسراها بالقوة أو بالتفاوض.

وقال، إن هناك حالة من الاحتشاد والاحتقان في الشارع الإسرائيلي، وأن بعض الأطراف يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة نتنياهو، وأن الشعب الإسرائيلي فقد الثقة في قدرة حكومته على إنهاء الحرب، موضحًا أن نتنياهو يضع مصالحه الشخصية فوق كل شيء، وهذا ما أثار غضب الشعب.

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