الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

زاد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيرها على الأطفال والحوامل، خلال الساعات الماضية، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، وهو المتحور الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بإنه مثير للاهتمام، نتيجة لنسب انتشاره.

أعراض متحور كورونا الجديد 2024

أكد الخبراء إنه لا يمكن التمييز بين أعراض متحور فيروس كورونا وغيرها عن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، حيث تتداخل الأعراض وتتشابه مع بعضها.

وتشمل قائمة أعراض المتحور الجديد التي قد يعاني منها الشخص المصاب بالكورنا.. 

- السعال: يمكن أن يكون السعال المستمر من الأعراض الشائعة للمتحور الجديد.

- البرد: يمكن ملاحظة أعراض نزلات البرد، مثل سيلان أو انسداد الأنف.

- ألم الحلق: تم الإبلاغ عن التهاب في الحلق أو عدم الراحة في الحلق.

- الصداع: قد يعاني الأفراد المصابون بمتغير JN1 من الصداع.

- الإسهال،  قد تحدث أعراض الجهاز الهضمي، مثل حركات (الإسهال).

- ضيق تنفس خفيف: قد يعاني بعض الأفراد من ضيق تنفس خفيف في بعض الأحيان.

أعراض متحور كورونا الجديد 2024 وتأثيره على الحوامل والأطفال

وأشار خبراء الصحة، إلى أنه إذا كان المريض يعاني من هذه الأعراض وكانت خفيفة، يكفي رعاية المريض العادية، ولكن يجب توخي الحذر حال ظهور ضيق التنفس، فى حين أن الأعراض الشديدة تصيب كبار السن وضعاف المناعة.

تأثير متحور كورونا JN.1 على الأطفال والحوامل 

وأكد الخبراء أن متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد، تؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إنهم معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

txt

قائمة الدول التى سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد "JN.1 "

أما بالنسبة للأطفال فيزداد خطر الإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.
 

فيروس كورونا الأطفال منظمة الصحة العالمية أعراض متحور فيروس كورونا متحورات كورونا

مواد متعلقة

الصحة: تفعيل وتحديث الحزمة التدريبية لأطباء التكليف للتدريب على الأمور الإدارية والمهارات الطبية

الرعاية الصحية تطلق المرحلة الثانية من حملة «صحتك..امسك فيها بايدك وسنانك» بالتأمين الصحي الشامل

"الصحة" تطلق 13 قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" اليوم الأربعاء

أعراض متحور كورونا الجديد 2024 وتأثيره على الحوامل والأطفال

نصائح هيئة الدواء للوقاية من أمراض الجهاز التنفسى فى الشتاء

الصحة والتضامن يفتتحان مركز علاج "طيف التوحد" بمستشفى العباسية للصحة النفسية

الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى صدر إمبابة للوقوف على معدلات التنفيذ

"الصحة" تُطلق 3 قوافل طبية مجانية جديدة ضمن "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

بسبب خلاف على سعر "بقرة".. مصرع تاجر مواشي في قنا

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس