أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال

زاد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيرها على الأطفال والحوامل، خلال الساعات الماضية، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، وهو المتحور الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بإنه مثير للاهتمام، نتيجة لنسب انتشاره.

أعراض متحور كورونا الجديد 2024

أكد الخبراء إنه لا يمكن التمييز بين أعراض متحور فيروس كورونا وغيرها عن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، حيث تتداخل الأعراض وتتشابه مع بعضها.

وتشمل قائمة أعراض المتحور الجديد التي قد يعاني منها الشخص المصاب بالكورنا..

- السعال: يمكن أن يكون السعال المستمر من الأعراض الشائعة للمتحور الجديد.

- البرد: يمكن ملاحظة أعراض نزلات البرد، مثل سيلان أو انسداد الأنف.

- ألم الحلق: تم الإبلاغ عن التهاب في الحلق أو عدم الراحة في الحلق.

- الصداع: قد يعاني الأفراد المصابون بمتغير JN1 من الصداع.

- الإسهال، قد تحدث أعراض الجهاز الهضمي، مثل حركات (الإسهال).

- ضيق تنفس خفيف: قد يعاني بعض الأفراد من ضيق تنفس خفيف في بعض الأحيان.

وأشار خبراء الصحة، إلى أنه إذا كان المريض يعاني من هذه الأعراض وكانت خفيفة، يكفي رعاية المريض العادية، ولكن يجب توخي الحذر حال ظهور ضيق التنفس، فى حين أن الأعراض الشديدة تصيب كبار السن وضعاف المناعة.

تأثير متحور كورونا JN.1 على الأطفال والحوامل

وأكد الخبراء أن متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد، تؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إنهم معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

أما بالنسبة للأطفال فيزداد خطر الإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

