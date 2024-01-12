قائمة الدول التى سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد "JN.1 "

أكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ارتفاع حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا JN.1 على مستوى العالم، مُشيرة خلال مؤتمر صحفى إلى أنَّ أسباب الزيادة ترجع لتجمعات الأعياد التي أدت لانتشار السلالة الأبرز عالميًا وانتقالها بين المواطنين مقارنة بالشهر الماضي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10000 حالة وفاة في ديسمبر، فى حين قفزت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر بنسبة 42% فى ما يقرب من 50 دولة - معظمها في أوروبا والأمريكتين - التى شاركت مثل هذه المعلومات حول الاتجاه.

متحور كورونا الجديد JN.1

في التقرير التالي؛ يستعرض موقع "الدستور" الدول التي سجّلت إصابات بمتحور كورونا الجديد JN.1 حتى الآن، حيثُ سجلت أكثر من خمس دول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى أن بعضها أبلغ عن حالات وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

الهند

تم الإبلاغ عن ما مجموعه 827 حالة من النوع الفرعي كوفيد -19 JN.1 من 12 ولاية في الهند اعتبارًا من 11 يناير، وتم تسجيل أكبر عدد من الحالات في ولاية ماهاراشترا، التي أبلغت عن إجمالي 250 حالة JN.1 حتى الآن.

819 حالة إصابة من 12 ولاية

اعتبارًا من 8 يناير، أبلغت البلاد عن إجمالي 819 حالة إصابة بفيروس JN.1 من 12 ولاية، بينما تم الإبلاغ عن 250 حالة من ولاية ماهاراشترا، 199 من كارناتاكا، 148 من كيرالا، 49 من جوا، 36 من ولاية غوجارات، 30 من ولاية أندرا براديش، 26 من كل من تاميل نادو وتيلانجانا، 21 من دلهي، 3 من أوديشا و1 من هاريانا.

علاوة على ذلك، سجلت الهند 514 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما انخفض عدد الحالات النشطة إلى 3422، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، حيثُ تم الإبلاغ عن حالتي وفاة في ولاية ماهاراشترا وواحدة في ولاية كارناتاكا خلال 24 ساعة.

الإبلاغ عن إجمالي 841 حالة جديدة

وانخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى رقمين حتى 5 ديسمبر 2023، لكنه شهد عودة للظهور بعد ظهور المتغير الفرعي الجديد لفيروس كورونا JN.1 والظروف الجوية الباردة، وبعد 5 ديسمبر من العام الماضي، تم الإبلاغ عن إجمالي 841 حالة جديدة في 31 ديسمبر 2023، أي 0.2 في المائة من حالات الذروة المبلغ عنها في مايو 2021.

سنغافورة

سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من 56 ألف حالة إصابة بين 4 و10 ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية، إن البلاد شهدت زيادة في حالات العلاج في المستشفيات، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

إندونيسيا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 13 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر في إندونيسيا، حيث تشهد العاصمة جاكرتا ما متوسطه 200 حالة يوميًا.

وقال المسؤولون إن حوالي 90 في المائة من هذه الحالات بدون أعراض وأعراض خفيفة، وأن العلاج في المستشفى تحت السيطرة.

ماليزيا

تضاعفت حالات الإصابة بكوفيد في أسبوع في ماليزيا قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيثُ أن الحالات قفزت من 6796 في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي إلى ما يقرب من 13000 بحلول 10 ديسمبر المنقضي.

ومع ذلك، استبعدت الحكومة فرض الإغلاق وتركز على تتبع المجتمع من خلال نظام TRIIS (الاختبار والإبلاغ والعزل والإبلاغ والبحث) للحد من انتشار المرض، -حسب ما ذكرت صحيفة ذا ستار-.

وحث وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد الناس على ارتداء الأقنعة ونصح كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل طبية أساسية بالحصول على جرعة معززة من كوفيد.

الصين

شهدت حوالي سبع حالات إصابة بفيروس كورونا JN.1 حتى الآن، ووصفتها السلطات الصينية بأنها "مستوى وبائي منخفض".

وجميع هذه الالتهابات هي حالات خفيفة ولا تظهر عليها أعراض.

الفلبين

سجلت الفلبين أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، وفي الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، سجلت 1340 حالة جديدة، وفقًا لوزارة الصحة الفلبينية.

وفي الوقت نفسه، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) JN.1 كمتغير منفصل للاهتمام نظرًا لسرعته المتزايدة بسرعة، في حين أن إضافته تشكل خطرًا "منخفضًا" على الصحة العامة العالمية بشكل عام.