الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نصائح هيئة الدواء للوقاية من أمراض الجهاز التنفسى فى الشتاء

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

قالت هيئة الدواء المصرية، إن أمرض الجهاز التنفسي تنتشر في فصل الشتاء، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من تلك الأمراض.

وقدمت هيئة الدواء عددًا من النصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والتى تتمثل فى…

- إذا كان الشخص مريضًا؛ فيجب الابتعاد عن الآخرين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أو مضاعفاتها.​

- الحفاظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.​

- القيام بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة.​

- توفير المناديل في مراكز الرعاية الصحية؛ وذلك لجميع الأفراد الذين يحتاجون إليها في المناطق المشتركة (مثل غرف الانتظار).​

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- توفير مرافق لغسل اليدين بالصابون، والمياه الجارية النظيفة، أو توفير كميات كافية من المنظفات الكحولية يمكن استخدامها من قبل أي فرد.​

- توفير الأقنعة لمن يحتاجون إليها.​

- يجب أن تكون أوعية النفايات غير القابلة للمس متاحة؛ وذلك للسماح بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أوالأقنعة.​

- تثقيف مقدمي الخدمة الصحية حول أهمية تدابير الوقاية عند فحص ورعاية المرضى الذين لديهم علامات وأعراض عدوى الجهاز التنفسي.​

​طرق وآداب العطس والسعال

كما أوضحت هيئة الدواء المصرية طرق وآداب العطس والسعال، خاصة مع تزايد نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، وتشمل…

- تجنب السعال في اليدين أو في الهواء الطلق.​

- القيام بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس؛ باستخدام المناديل أو اللجوء إلى السعال في المرفق إذا لم تكن المناديل متوفرة بهدف منع انتشار الجراثيم التي تنتقل عبر الرذاذ.​

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- إلقاء المناديل المستخدمة في سلة المهملات فور استخدامها، حتى لو كانت  تبدو "نظيفة"، حيث الاحتفاظ بها في الجيوب أو في أماكن أخرى يُبقي الجراثيم قريبة، ويسمح لها بالانتشار بسهولة.​

- غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بعد السعال أو العطس؛ حيث تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي عادة عن طريق الأيدي غير النظيفة، ولمس الوجه بعد لمس الأسطح الملوثة. ​

- تشجيع ارتداء قناع الوجه الطبي خلال مواسم تفشي الأمراض، أو زيادة أعراض التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية عند الخروج إلى الأماكن العامة والمزدحمة بالناس؛ لأنه يحمي الشخص ومن حوله.​

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