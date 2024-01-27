آخر موعد للتقديم في تنسيق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية.. اليوم

ينتهي اليوم السبت، التقديم للفصل الدراسي الثاني بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك كما اعلنه المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول.

وكان قد أوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الأماكن الشاغرة التي يمكن للطلب الالتحاق بها، في الكليات الآتية كلية الهندسة، كلية الصيدلة، كليات اللغات والترجمة،كلية السياحة والفنادق، كليات القانون والإدارة، كليات السياسية والاقتصاد، وكليات التربية.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه فيما يخص للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال آخر عامين راغبي التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة، في الترم الثاني، سيكون قبولهم وفق الحد الأدنى للعام الذي حصل به الطالب على شهادة الثانوية العامة بها.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2023/2024 بالفصلين الولي والثاني كالتالي:

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%.

وكان قد أشار الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفي حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات.



