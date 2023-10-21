السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق الدبلومة الأمريكية 2023.. وشروط التقديم فيها

الدبلومة الأمريكية
الدبلومة الأمريكية

تصاعدت حدة البحث عن تنسيق الدبلومة الأمريكية 2023 عبر موقع جوجل البحثية خلال الأيام الماضية، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الطلاب المتقدمين من الحاصلين على الشهادات الأجنبية والعربية المعادلة لخوض الاختبارات المؤهلة لها من خلال الموقع الإلكتروني.

تنسيق الدبلومة الأمريكية 2023

أكد رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أنه يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية والعربية المعادلة التقديم لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومة الأمريكية 2023 واجتياز كافة الاختبارات المؤهلة لها من خلال الموقع الرسمي للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا).

وأوضح مكتب التنسيق أنه إذا اجتاز الطالب امتحان S.A.T فعليه إرسال نسخة إلكترونية Soft Copy من نتائج امتحان  S.A.T.I من خلال حسابه على موقع College Board مباشر عبر المود رقم 7437 بكلية الهندسة بجامعة القاهرة مع الإلتزام بكافة التعليمات السابق إصدارها من وزارة التعليم العالي بهذا الشأن وأوضحت أن الطالب الذي لن تصله نتيجة الدرجات  الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

نتيجة الدبلومة الأمريكية والشهادات الأجنبية والعربية المعادلة

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شروط القبول في الدبلومة الأمريكية 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات شروط القبول للتقديم في الدبلومة الأمريكية خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يتم حساب المجموع الاعتباري حسب درجات امتحانات السات 2 & السات 1 الحاصل عليه الطالب عند القبول بالجامعات المصرية وفقا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات والتي ترد لموقع التنسيق الإلكتروني.

يتم احتساب مجموع الدبلومة الأمريكية في تنسيق الجامعات الحكومية أو الخاصة بنسبة 40% من مجموع درجات المواد الثماني المطلوبة بنسبة 60% من مجموع درجات في امتحان الـ  S.A.T.I.

يراعي أن يتم اختيار أفضل الدرجات التي يحصل عليها الطالب لكل مادة على حدة في امتحانات  S.A.T.I على ألا يقل الحد الأدنى الحاصل عليه الطالب في هذا الامتحان عن 1050 درجة من 1600 ومن يحصل على 1090 درجة فأكثر من درجات امتحانات  S.A.T.I يمنح 15% إضافية من مجموع الدرجات التي حصل عليها.

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