الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نتيجة الدبلومة الأمريكية والشهادات الأجنبية والعربية المعادلة

الدبلومة الأمريكية
الدبلومة الأمريكية والشهادات الأجنبية والعربية المعادلة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومة الأمريكية والشهادات الأجنبية والعربية المعادلة.

مكتب التنسيق

وقد أصدر مكتب التنسيق تعليمات هامة لطلاب الدبلومة الأمريكية، فإذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T  ، فعليه بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك في ظل ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

قواعد القبول للشهادات المعادلة:

  1. أن يكون المتقدم لكلية الطب حصل على 95% بحد ادنى
  2. أن يكون الحد الأدنى للمتقدم لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والأعلام و الاقتصاد والعلوم السياسية ،90%.
  3. أن يكون المتقدم لكليات الهندسة والحاسبات حاصل على 85% على الأقل.
  4. أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

فروع المحافظات

تم أيضًا فتح فروع لمكاتب التنسيق بجامعة الإسكندرية ، ومقره المدينة الجامعية بنات، و وفرع  في جامعة أسيوط، وفرع آخر في جامعة عين شمس، بالإضافة إلى الفرع الرئيسي في جامعة القاهرة ،أما الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد إعلانها

مكتب التنسيق

وكان مكتب التنسيق ، قرر البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتي يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا .

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