هنا الإسماعيلية.. تطوير شامل بفضل «حياة كريمة».. والأهالى: «الرئيس سند الغلابة»

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» إطلاق فعالياتها التنموية الشاملة فى مختلف القرى المستهدفة بكل أنحاء الجمهورية، من أجل تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة لائقة للجميع، تنهى معاناة عاشتها هذه الفئات على مدار سنوات طويلة من التجاهل والإهمال، وكان آخر هذه الفعاليات مبادرة «أنت الحياة».

وعلى مدار ٦ أيام متواصلة، آخرها أمس، نفذت «حياة كريمة» أنشطة «أنت الحياة» فى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، مثل وزارات: الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، إلى جانب المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان وغيرها من المؤسسات المختصة.

وقدمت المبادرة على مدار عدة أيام، مجموعة من الخدمات والأنشطة المتنوعة، من بينها ندوات توعية للسيدات، ودورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، فضلًا عن إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وتنظيم ملتقى توظيف، علاوة على إرسال قوافل طبية للكشف وصرف العلاج بالمجان.

كما تم تنظيم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة، ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، إلى جانب ورش حكى ومعرض كتاب ومسرح عرائس للأطفال، فضلًا عمّا تقدمه مبادرة «اتكلّم هنسمعك» من دعم نفسى، إلى جانب قوافل «غارمين»، التى تتضمن توعية بهذا الملف.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية مجهودات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى الإسماعيلية، من خلال مبادرة «أنت الحياة» فى مدينة القنطرة غرب، عبر لقاءات مع عدد من المستفيدين، إلى جانب المتطوعين والمسئولين عن المبادرة.

مديرة التوعية: سداد ديون الغارمين.. وحملات لمحو الأمية بين الأهالى

قالت هند جلال، مديرة إدارة التوعية فى مؤسسة «حياة كريمة»، إن الإسماعيلية تمثل المحطة الـ١٣ لمبادرة «أنت الحياة» على مستوى الجمهورية، منذ انطلاقها فى الفيوم قبل عام، بمشاركة أكثر من ٢٠ جهة ومؤسسة ووزارة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى.

واستعرضت مديرة التوعية بـ«حياة كريمة» الخدمات التى تقدمها «أنت الحياة» بشكل عام، بداية من القوافل الطبية العلاجية وصرف العلاج بالمجان، وخدمات «الصيدلة الإكلينيكية»، بجانب قوافل الغارمين، التى تشارك فيها مؤسسة «مصر الخير»، وتتم خلالها التوعية بالغُرم وتجنب الوقوع فيه، مع بحث حالات الغارمين والمساهمة فى سداد ديونهم على مستوى المحافظة بالكامل.

وأشارت كذلك إلى مشاركة «صناع الحياة» فى تنظيم قوافل لخدمة ذوى الهمم، تستهدف إصدار «كارت الخدمات المتكاملة» لهم، إلى جانب تنظيم وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ورش عمل عن القضايا الاجتماعية، علاوة على تدريب السيدات على عدد من الحرف اليدوية، وتوفير قنوات تسويقية لما ينتجنه من خلال هذه الحرف.

كما نوهت إلى خدمات محو الأمية التى تقدمها المبادرة فى مختلف قرى القنطرة، من خلال حملات طرق أبواب للتوعية بمخاطر الأمية، وتوضيح قنوات التخلص منها.

منسق المبادرة: ملتقى توظيف.. وورش للتدريب على الحرف اليدوية

وصف محمد جمال، المنسق العام للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى الإسماعيلية، مبادرة «أنت الحياة»، التى تنفذها المؤسسة فى مركز القنطرة غرب، بأنها إحدى كبرى المبادرات المُقدمة فى المحافظات.

وأوضح «جمال» أن المبادرة استمرت فى القنطرة غرب على مدار ٦ أيام، وذلك فى الفترة من ١٧ إلى ٢٢ سبتمبر الجارى، بمشاركة ١١ جهة ووزارة متعاونة مع مؤسسة «حياة كريمة»، على رأسها وزارة الصحة والسكان وجامعة قناة السويس، اللتان أسهمتا فى إرسال قوافل طبية.

وأضاف أن أنشطة المبادرة تضمنت أيضًا تنظيم ملتقى توظيف طوال الأيام الستة، إلى جانب تنظيم فعالية خاصة لسداد ديون الغارمين، علاوة على مشاركة المجلس القومى للمرأة بندوات توعوية للسيدات والشباب، وتنظيم ورش عمل للتدريب على الحرف اليدوية. وأشار إلى مشاركة وزارة الثقافة بعدة أنشطة، أهمها معرض كتاب، وورش حكى ورسم للأطفال، بالتزامن مع تنظيم صندوق مكافحة الإدمان ندوات توعوية للشباب، علاوة على قوافل مجانية لمحو الأمية، بتنظيم من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. ونوه إلى أن المبادرة تسهل للمواطنين إجراءات إصدار بطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى «كارت الخدمات المتكاملة» لذوى الهمم، ما يجعلها مبادرة شاملة تستهدف كل الفئات المجتمعية».

متطوعون: نوفر 11 خدمة أهمها القوافل الطبية الشاملة والعلاج المجانى.. ونعمل لدعم المواطنين بكل السبل

قال رفعت محمد عمر، مسئول المتطوعين فى مركز القنطرة غرب بمؤسسة «حياة كريمة»، إن مبادرة «أنت الحياة» تُقدم ١١ خدمة للأهالى، أهمها قوافل طبية تشمل جميع التخصصات، وأكثر من ١٠٠ صنف علاجى، مشيدًا بالإقبال الجماهيرى الكبير الذى شهدته المبادرة طوال أيامها، ما يبعث برسالة دعم للرئيس السيسى، وتقدير الأهالى لجهوده.

وأضاف «عمر»: «توقيت المبادرة مناسب جدًا للظروف الحالية، مما يساعد على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال فعاليات مهمة للغاية، أهمها القوافل التثقيفية، وندوات المجلس القومى للمرأة، وإصدار البطاقات الشخصية للأهالى».

وقال إبراهيم الهويدى، مسئول المتابعة الميدانية لمتطوعى القنطرة غرب، إن فعاليات المبادرة شهدت إقبال عدد كبير من أهالى المدينة، بما يصل إلى نحو ٢٠٠٠ مستفيد فى اليوم الواحد.

وعن دور المتطوعين فى المبادرة، أفاد «الهويدى» بأنهم يتولون تنظيم الفعاليات المقامة، وتسهيل تقديم مختلف الخدمات للأهالى بشكل سريع، وإرشاد المواطنين كذلك لمختلف القوافل، منها الصحية والتعليمية وملتقى التوظيف، ومساعدة كبار السن وذوى الهمم، دون تحملهم أى مشقة خلال مشاركتهم فى المبادرة، مشددًا على أن القنطرة غرب شهدت أكبر فعالية فى تاريخها، بتنظيم مبادرة «أنت الحياة».

وقالت داليا حسن، مسئولة متابعة الرصد الميدانى بمؤسسة «حياة كريمة» فى القنطرة غرب، إن المتطوعين يتولون رصد احتياجات الأهالى منذ شهور قبل انطلاق المبادرة، من خلال متابعة مختلف المشكلات فى قرى المركز، والتواصل الفورى مع المسئولين لحلها، ورصد احتياجات المواطنين أولًا بأول لتقديم الدعم لهم بشتى الطرق من خلال فعاليات ومبادرات المؤسسة.

وقال إسلام السيد، متطوع فى مؤسسة «حياة كريمة» بمركز القنطرة غرب، إن مبادرات المؤسسة تهتم بفئة كبيرة من الشعب جرى تهميشها على مدار عقود، ووفرت لهم كل سبل المساعدة.

وشدد على أن تطوعه فى المؤسسة مكّنه من الاقتراب من الأهالى الأكثر احتياجًا فى القرى، ودراسة مشكلاتهم والعمل على حلها، لافتًا إلى أن تطوعه فى المؤسسة دفعه للتعامل المباشر مع الحالات التى تحتاج للمساعدة، وهذا أهم ما وجده فى المؤسسة من العمل الخيرى ومساعدة الغير.

ووصفت فاطمة سعيد، متطوعة، إنجازات «حياة كريمة» بأنها متنوعة، أهمها رفع كفاءة الطرق فى المدن والقرى، ومساعدة الأهالى، ما دفعها للتطوع لتكون عنصرًا فاعلًا فى عملية البناء، مضيفة: «بحب مساعدة كبار السن والأطفال، وبكون فرحانة بمساعدتهم ورسم البهجة على وجوههم».

ووجهت التحية للرئيس السيسى على ما يقدمه من مجهود لكل المصريين والإنجازات المتوالية فى كل القطاعات، خاصة تطوير البنية التحتية التى وضعت مصر بمصاف الدول المتقدمة فى المنطقة والعالم أجمع.

وقال أحمد زهران، متطوع للتنسيق الطبى فى مؤسسة «حياة كريمة» بالإسماعيلية، إن القوافل الطبية بمبادرة «أنت الحياة»، وفرت عيادات متنقلة فى مختلف التخصصات، خاصة للأطفال وكبار السن.

وعن خطوات الكشف، أوضح «زهران» أن المستفيد يتسلم تذكرة كشف مجانية، ثم يتوجه للعيادة الخاصة بالتخصص الذى يبحث عنه، ما بين الباطنة والجراحة والعظام، إضافة إلى عيادة الأطفال التى تُشخّص الحالة وتصرف العلاج المناسب لها، وبعدها يتم توجيه الحالة للتثقيف الصحى، ثم صرف العلاج مجانًا.

وشدد عمر تامر، متطوع فى مؤسسة «حياة كريمة» بالإسماعيلية، على أنه استفاد كثيرًا على كل المستويات، إن كان فى المجال التطوعى، أو المجال الشخصى من خلال العمل الجماعى.

سكان القنطرة غرب: استفدنا بخدمات متكاملة لم تصل قُرانا من قبل.. وحياتنا أصبحت آدمية

وجه سعيد الرشاد، أحد أهالى القنطرة غرب فى الإسماعيلية، التحية للرئيس السيسى على إطلاقه المشروع القومى «حياة كريمة»، الذى من خلاله يساعد المواطنين على كل المستويات، من خلال تقديم خدمات لم تكن تصل للقرى من قبل.

وأعرب «الرشاد» عن دعمه الرئيس السيسى، لاستكمال المسيرة لفترة جديدة، ومواصلة تنفيذ المشروعات والمبادرات التى تخفف عن كاهل الأهالى، مثل القوافل العلاجية، وتوفير كشف مجانى، ثم صرف علاج مجانى أيضًا.

وقالت نبوية على، إحدى المستفيدات، إن مؤسسة «حياة كريمة» تنظم فعاليات تمس المواطن بشكل مباشر، مثل مبادرة «أنت الحياة»، التى تمكنت عبرها من تلقى الكشف الطبى، وصرف العلاج بشكل مجانى، وكذلك مساعدة باقى أهالى المركز على الاستفادة من جميع الخدمات، مشددة على أن الرئيس السيسى «سند الغلابة»، ويسعى لتقديم مبادرات تخفف العبء عن الأهالى، وتساعدهم قدر المستطاع فى مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية.

وقال سامح الطيب، من أهالى القنطرة غرب، إن مؤسسة «حياة كريمة» تلعب دورًا فاعلًا فى المركز لم يكن موجودًا من قبل، من خلال دعم المواطنين بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتوفير كل سبل الدعم للمواطن، من خلال تسهيل شكل الحياة، وتقديم جميع أشكال الدعم للأهالى فى القرى.

واختتم «الطيب» بقوله: «الدولة فى عهد الرئيس السيسى شهدت نقلة كبيرة على كل المستويات، من خلال مشروعات الطرق والكبارى، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب فى المشروعات القومية والمدن الجديدة، مثل ما توفره العاصمة الإدارية الجديدة من وظائف لكل الفئات».