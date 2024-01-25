الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وبدء إعلان النتائج

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كليات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء 24 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

كما أعلن الدكتور الخشت، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان، حيث أعلنت اليوم عدد من الكليات منها كلية التربية للطفولة المبكرة ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للفرق الدراسية الأربعة.

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غدا.. الخشت يفتتح عددا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني

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مجلس جامعة القاهرة يقدم 13 منحة إقامة بالمدن الجامعية لذوي الهمم

الدكتور الخشت يوجه بظهور النتائج تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في التصحيح

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف  في عمليات التصحيح.

 

وكان قد وافق مجلس جامعة القاهرة على تقديم 13 منحة لطلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة والمعاقين للإقامة بالمدن الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة، الشهري، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

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