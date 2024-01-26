رابط خدمات موقع وزارة التربية والتعليم.. بوابة الثانوية العامة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة 2024، من الموضوعات التى يتزايد البحث عنها من خلال محرك “جوجل” فى الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض أهم التفاصيل في التقرير التالي..

موقع وزارة التربية والتعليم.. بوابة الثانوية العامة

أتاح موقع وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات الإلكترونية التى يحتاجها طلاب الثانوية العامة أو جميع الصفوف الدراسية ومنها:

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم رفع الخدمات لطلاب الثانوية العامة مثل جدول طلاب الثانوية العامة، وجدول الطلاب المكفوفين، وجدول الطلاب المتفوقين، ويمكنكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

https://emis.gov.eg/

نتيجة الثانوية العامة 2024

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الثانوية حيث إنه الرابط الرسمي الأساسي لحصول الطلاب على نتائجهم وهو

https://g12.emis.gov.eg/

أوائل الثانوية العامة 2024

ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم بنشر أسماء أوائل الثانوية العامة وصورهم ومجموعهم الكلي والمحافظات التابعين لها، من خلال الضغط على هذا الرابط

https://g12.emis.gov.eg/TopStudents

بوابة مركز المعلومات

بوابة مركز المعلومات رابط رسمي مفعل من موقع وزارة التربية والتعليم، ويتيح العديد من الخدمات لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلومات الفنية، ويمكنكم الاطلاع عليها ومتابعة خدماتها وأخبارها

https://emis.gov.eg/

خدمات موقع وزارة التربية والتعليم

ويقدم موقع وزارة التربية والتعليم، خدمات أخرى تتمثل في نتائج الطلاب في الخارج، وأرقام جلوس الثانوية العامة، وإنشاء الحساب الموحد، ومنصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني، ومنصة أنا المعلم

التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام – فني

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم خدمة التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني ثلاث سنوات ، حيث يتم الدخول على الرابط بحساب الوزارة، ثم يتبع كل التعليمات الواردة في الفيديو التوضيحي

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

ومن الخدمات الإلكترونية المهمة جدا لأولياء الأمور على موقع وزارة التربية والتعليم، خدمة التقديم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال من

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

سداد مصروفات المدارس

يمكن أيضا سداد مصروفات المدارس الرسمية الحكومية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

حيث يسجل ولي الأمر رقمه القومي وكلمة المرور للدخول على صفحة السداد ومعرفة الرسوم المطلوبة وفقا للمرحلة الدراسية للطالب