الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ازدادت معدلات البحث على جوجل من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام تزامنا مع استمرار فتح باب التسجيل الالكتروني، استعدادًا لتقديم الأوراق المطلوبة للمدرسة، لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

بداية من يوم الأحد 14 يناير، أتاحت وزارة التربية والتعليم، باب التسجيل للاستمارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وبوابة مركز المعلومات، ويستمر التسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل.

وجاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة 2024، 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام 2024، اعلنتها وزارة التربية والتعليم، وجاءت كالتالي:

  • نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر
  • شهادة ميلاد أصلية مع نسخة منها وإيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد
  •  
  • دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال
  • رسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات
  • طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها
  • على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، ويجب وضع كل هذه الوثائق في ملف احضارها إلى المدرسة.
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رابط خدمات موقع وزارة التربية والتعليم.. بوابة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

ويمكن للطلبة والطالبات الراغبين فى رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، الدخول عبر الرابط التالي:

 https://moe-register.emis.gov.eg/،

 

 الفئات المسموح لها بدخول الامتحان

 

واتاحت الوزارة، التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2023،2024 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم، والطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

كما اتاحت الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012،2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بـ تسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

التسجيل للاستمارة الالكترونية باب التسجيل الالكتروني امتحانات العام الدراسي الحالي 2023 2024 استمارة الثانوية العامة 2024 موقع وزاره التربيه والتعليم

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