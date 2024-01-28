وزير الاتصالات لـ"الدستور": صناعة التعهيد ستوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب

تستهدف وزارة الاتصالات توفير آلاف فرص العمل للشباب خلال العام الجاري من صناعة التعهيد وتصدير خدمات العابرة للحدود بعد أن أعلنت عدد من الشركات العالمية التوسع في مصر.

ووقعت وزارة الاتصالات اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025 وتوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقال د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف زيادة عوائد صناعة التعهيد في مصر بالتزامن مع اعداد جيل من الشباب المدرب لسد احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن سيتم التوسع في هذه المراكز بالمحافظات.

وأكد الوزير، لـ"الدستور"، أن وزارة الاتصالات وقعت اتفاقيات مع 29 شركة عالمية ومحلية للتوسع في إنشاء وتطوير 35 مركز سيشمل كافة محافظات مصر من صعيد الي الدلتا والإسكندرية ومدن القناة بهدف إتاحة 34 ألف وظيفية للشباب.

أوضح الوزير تقوم الوزارة بالتوزاي بتدريب وتأهيل 450 الف شاب علي حلول وأدوات العصر بتكلفة تصل 2 مليار جنيه لهدف اعداد جيل جديد لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وألمح الي أن الدولة منحت الشركات العالمية الحوافز الاستثمارية كبيرة فى مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير.

وأضاف أنه يجري تنفيذ برامج لبناء القدرات فى مجال التصميم الإلكترونى ستسهم فى زيادة عدد المتخصصين فى هذا المجال بما يسهم فى جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكترونى وتعظيم الصادرات فى هذا المجال.

وأكد طلعت علي اهتمام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية لانشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية الأمر الذى يسهم فى خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية.

وتستهدف استراتيجية مصر الرقمية تنمية صناعة التعهيد وتحفيز الشركات على الاستثمار فى تصدير خدمات التعهيد من المحافظات وتبنى منظومة العمل عن بُعد وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية.