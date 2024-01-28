الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تشارك في الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في الفترة من 22 إلى 26 يناير، بجنيف، سويسرا.
 

مصر تشارك في الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات


وأثناء هذا الاجتماع، قام رؤساء اللجان الدراسية بقطاع تقييس الاتصالات باستعراض تقارير اللجان، ومناقشة المستجدات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة، كما تم عقد اجتماع يضم رؤساء اللجان مع مدير قطاع التقييس المُنتخب لمتابعة خطة اللجان الدراسية.
 
وعرضت وزارة الاتصالات التقارير الخاصة باجتماعات فريق المقرِّر التابع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والمعني بالتحول الرقمي المستدام (RG-DT)، وكذلك التقرير الخاص بأعمال لجنة الدراسات 3 وأعمالها خلال النصف الأخير من 2023. كما شاركت الوزارة في مناقشات إعادة هيكلة لجان دراسات قطاع التقييس، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والأفريقية.
 
 

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تم عرض آخر تطورات الفريق المتخصص المعني بالميتافيرس وكذلك المخرجات التي تم اعتمادها، من أبرزها تقرير وزارة الاتصالات الفني حول إرشادات تقييم الشمول والإتاحة في تطوير معايير الميتافيرس.
 
ويجدر الإشارة إلى أنه تم الموافقة على مقترح لإنشاء مجموعة تركيز جديدة بقطاع التقييس عن التحول الرقمي خلال الاجتماع الثاني للفريق في عام 2023، وذلك في إطار ريادة مصر في مشروعات التحول الرقمي. كما سيتم أثناء اجتماع هذا العام عرض نتائج الاجتماعات السابقة ذات الصلة التي عقدتها مجموعة التركيز.
 

تطوير معايير الميتافيرس الجديدة 

 

هذا ويختص الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بمراجعة أعمال اللجان الدراسية والتنسيق بينها ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتطبيق قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمر المندوبين المفوضين وقرارات القطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع التقييس.
 
وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة. ومصر عضوٌ نشطٌ بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ إنشائه، وتدعم بشدة المهمة والدور المحوري للاتحاد عبر المشاركة في برامجه ومشاريعه وتعمل على تعزيز أهدافه على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

 

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