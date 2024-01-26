الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الاتصالات يؤكد على عمق العلاقات المصرية الهندية فى مختلف المجالات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أناب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى الحفل الذى أقامته سفارة الهند بالقاهرة بمناسبة عيد جمهورية الهند الـ 75 وإلقاء كلمة بالنيابة عنه. وذلك بحضور أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من السادة السفراء والدبلوماسيين، وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وفى مستهل كلمته؛ نقل الدكتور عمرو طلعت تهنئة الدكتور  مصطفى مدبولى لأعضاء السلك الدبلوماسى والجالية الهندية فى مصر بهذه المناسبة.

عمق العلاقات المصرية الهندية فى مختلف المجالات

 

وأوضح الدكتور عمرو طلعت عمق العلاقات المصرية الهندية فى مختلف المجالات؛ مشيرا إلى أن هناك تشابها بين الدولتين فى العديد من الأوجه، حيث تعدان مهد حضارات حية، كما تربطهما طرق تجارية قديمة. كذلك تتشابه فى نضال الشعبين من أجل الاستقلال والسعى نحو تحقيق تقرير المصير.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن العلاقات المصرية الهندية قد شهدت زخما كبيرا خلال عام 2023، مع دعوة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للمشاركة كضيف شرف فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية، كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء الهندى فى القاهرة ومنحه "قلادة النيل" الذى يعد أرفع الأوسمة المصرية؛ مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية القوية التى تجمع البلدين تمتد أيضا إلى مجالات التعاون الاقتصادى والمصالح الاجتماعية المشتركة. حيث وجهت الهند الدعوة لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين فى العام الماضى، كما يتيح انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" الفرصة لعصر جديد من التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا؛ موضحا أن التعاون يشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بما فى ذلك التعليم والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز ما تحقق لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والهند فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 ؛ والتى من بينها جذب واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا الهندية للاستثمار فى مصر وإنشاء مركز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والذى سيتم من خلاله توظيف 3000 مهندس مصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى استثمار إحدى الشركات الهندية بمصر فى مجال تصنيع الهواتف المحمول والساعات الذكية، فيما تتعاون شركة هندية أخرى مع الشركة المصرية للاتصالات فى مجال اختبار معدات البنية التحتية للاتصالات؛ مضيفا أن الكفاءات المصرية تحظى باهتمام الشركات الهندية؛ لافتا إلى زيارته منذ أسبوعين لمقر أحد الشركات الهندية التى يعمل بها 3500 متخصص مصرى فى مجال صناعة التعهيد منهم 700 متخصص فى محافظة أسيوط بصعيد مصر.

كما ألقى أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة كلمة؛ أكد فيها على العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند عبر سنوات طويلة والتى تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة خاصة خلال العام الماضى؛ مستعرضا أبرز مجالات التعاون بين البلدين، وأهم الإنجازات التى حققتها الهند خلال الفترة الماضية.

 

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات سفارة الهند بالقاهرة عيد جمهورية الهند الـ 75 وزير التموين والتجارة الداخلية مصر الهند الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

البنك الآسيوي مستثمر رئيسي بأكبر صندوق استثماري للطاقة في الهند

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز في معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة