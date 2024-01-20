البنك الآسيوي مستثمر رئيسي بأكبر صندوق استثماري للطاقة في الهند

استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، 4.86 مليار روبية هندية (حوالي 58.4 مليون دولار أمريكي) في أكبر صندوق استثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة (InvIT) في الهند.

وتمتلك InvIT (Sustainable Energy Infra Trust أو SEIT) ثمانية أصول عاملة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ طاقتها الإجمالية 1.54 جيجاوات وتقع في جميع أنحاء الهند. تتم رعاية SEIT بشكل مشترك من قبل شركة Mahindra Susten Private Limited، وهي منصة الطاقة المتجددة المخصصة لواحدة من أكبر التكتلات الهندية متعددة الجنسيات (مجموعة Mahindra) وخطة معاشات معلمي أونتاريو، وهي مؤسسة استثمارية عالمية رائدة.

ويهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى دعم تطوير InvITs كفئة أصول للبنية التحتية في الهند. ويساهم الإدراج الناجح لشركة SEIT في سجل حافل في مجال جمع رأس المال ويعتبر بمثابة شهادة على إنشاء InvITs والتحقق من صحتها كقناة تمويل طويلة الأجل في الهند.

ومن خلال دعم تشكيل SEIT، سيكون لدى الجهات الراعية قناة لتحقيق الدخل من الاستثمارات في أصول البنية التحتية المدرة للدخل، وتحرير رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه لتنفيذ خطة النمو الطموحة لتطوير أصول جديدة للطاقة المتجددة. والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية من شأنه أن يعمل على تعزيز وعي المستثمرين بفئة الأصول ومستوى الراحة. وهذا ضروري لتوجيه مصادر أوسع من رأس المال المؤسسي ومدخرات التجزئة المحلية إلى صناعة البنية التحتية وتوسيع نطاق أدوات تحقيق الدخل.

وقال المدير العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (الإدارة المصرفية): "يدل هذا على دعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المستمر لحلول تمويل البنية التحتية المبتكرة، وتعزيز البنية التحتية الخضراء وتعبئة رأس المال الخاص لتعميق اتساع نطاق توافر التمويل لقطاع البنية التحتية في بلداننا الأعضاء ودعم التزامهم بتحقيق أهداف صافي الصفر". المنطقة 1) دونجيك لي. "إن الطلب المتزايد على الطاقة في الأسواق الناشئة يستدعي مشاركة أوسع للقطاع الخاص لتمويل نمو الطاقة المتجددة. يواصل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الشروع في شراكات استراتيجية في النظام البيئي لتحفيز نمو فئة أصول البنية التحتية.

يعد هذا المشروع هو الاستثمار الثاني للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في InvITs في الهند، بعد استثمار يونيو 2019 بحوالي 50 مليون دولار أمريكي في شركة Oriental Structural Engineers InvIT، والهدف منه هو تعبئة رأس المال المؤسسي الخاص طويل الأجل لتمويل الطرق والطرق السريعة في الهند.

حول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها، بدأ عملياته في بكين يناير 2016 ومنذ ذلك الحين توسع إلى 109 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم، ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكي وحاصلة على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.

ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي.