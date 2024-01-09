استقالة نائب رئيس العمليات فى البنك الآسيوى للاستثمار من منصبه

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) عن استقالة أورجيت آر باتيل، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار (المنطقة 1)، بسبب مسائل تتعلق بصحة أسرته، وستدخل استقالته حيز التنفيذ في 31 يناير.

وأكد البنك، في بيان له، أن "باتيل" كان عضوًا مهمًا في فريق الإدارة العليا للبنك منذ يناير 2022، حيث لعب دورًا رئيسيًا في الإشراف على عملياته في جنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.

وشكر البنك "باتيل" على مساهمته المتميزة، وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وأعلن البنك أنه اعتبارًا من 1 فبراير سيتم تعيين راجات ميسرا المدير العام للبنية التحتية للمنطقة 1، في منصب نائب الرئيس بالإنابة لعمليات الاستثمار، وستبدأ عملية مفتوحة وتنافسية لتعيين بديل في الوقت المناسب.