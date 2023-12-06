البنك الآسيوي للاستثمار يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تعزيز تنمية البنية التحتية المستدامة ومعالجة تحديات التنمية في آسيا وخارجها.

قال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته:"يسعدنا أن نتشارك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعكس التزامنا المشترك بتطوير البنية التحتية المستدامة ومعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة".

وأضاف أن فعالية المنطقة في الارتقاء إلى مستوى التحديات المناخية الفريدة التي تواجهها تحمل أهمية حاسمة لاستدامة جميع مجتمعاتنا. ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سنستفيد من نقاط قوتنا ومواردنا لدفع التغيير الإيجابي وإحداث تأثير دائم على حياة الناس في آسيا وخارجها.

وتابع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر:"تمثل هذه الشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية علامة فارقة مهمة في جهودنا الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توحيد الجهود، يمكننا فتح فرص جديدة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الحلول المبتكرة التي تعالج التحديات العالمية الملحة. وسنعمل معًا من أجل مستقبل أكثر شمولًا ومرونة لكوكب الأرض وسكانه".

تعترف اتفاقية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأهداف المشتركة للطرفين في دعم الأهداف المناخية الوطنية وخطة عام 2030 من خلال تمويل مبادرات التنمية المستدامة في أعضاء العمليات المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يخطط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في الاستثمار والاستفادة من التمويل المتعدد الأطراف والتمويل الخاص في البلدان النامية، والتعاون في قياس تأثير الاستثمارات على أهداف المناخ وأهداف التنمية المستدامة، ومواصلة المساعدة الفنية المشتركة واستكشاف أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر، وتبادل المعرفة. والعمل المشترك في مجال الدعوة ودعم السياسات.

ومن الناحية التشغيلية، قد تترجم هذه الجهود إلى قيام المؤسستين باستكشاف حلول تمويل مبتكرة وتطوير مجموعة من فرص البرمجة التي يمكن توسيع نطاقها بتمويل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية.

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها. بدأنا عملياتنا في بكين في يناير 2016 ومنذ ذلك الحين توسعنا إلى 109 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم. تبلغ رأسمالنا 100 مليار دولار أمريكي وحاصلة على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي.

ويتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الناس على جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء الدول التي يمكنها تحمل الأزمات، ودفع واستدامة هذا النوع من النمو الذي يحسن نوعية الحياة للجميع. على أرض الواقع في أكثر من 170 دولة ومنطقة، نقدم منظورًا عالميًا ورؤية محلية للمساعدة في تمكين الحياة وبناء دول مرن.