البنك الآسيوي للاستثمار يستضيف النسخة الخامسة من القمة المالية المشتركة

أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) جين لي تشون على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيستضيف النسخة الخامسة من القمة المالية المشتركة (FiCS) في الصين في عام 2024. المرة الأولى التي ستعقد فيها القمة في آسيا.

وقال الرئيس جين:"يسر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن يستضيف قمة العام المقبل، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة حول الحلول التعاونية للتحديات العالمية. سيمنحنا هذا فرصة أخرى للعمل معًا لتعزيز الشراكة وتعزيز الالتزامات لدعم الإجراءات العالمية لتغير المناخ والتنمية المستدامة".

وانضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسميا إلى حركة التمويل المشترك من خلال التوقيع على الاعلان المشترك لاتحاد الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوربى خلال قمة ميثاق التمويل العالمى التى استضافتها باريس في وقت سابق من هذا العام.

وبدعم من الأمانة العامة للاتحاد والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ستقدم القمة تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الطموح المتفق عليه في قرطاجنة، كولومبيا، لا سيما فيما يتعلق بالابتكار المالي وتبادل المعرفة وبناء القدرات..

وقال ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية:"أنا شخصيا ممتن للغاية لزملائنا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والرئيس جين ليكون لعرضهم القيام بدور قيادي في تنظيم قمة العام المقبل. كانت قرطاجنة بمثابة قمة عمل. سنواصل العمل الجاد للتأكد من أن قمة 2024 ستجلب الحلول، وينبغي أن تكون قمة الحلول".

ويتعين على الشبكة العالمية لبنوك التنمية العامة أن تعمل كنظام يعمل على تشكيل هيكل استثماري شامل وسلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كان هذا أحد الإنجازات التي تم تحقيقها في قرطاجنة خلال FiCS في سبتمبر 2023.

ومن المتوقع أن يجمع FiCS 2024 ممثلين من بنوك التنمية العامة والحكومات والقطاع المالي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، من بين آخرين، لتسهيل المحادثات المتعمقة لبناء هيكل مالي عالمي أكثر شمولًا واستدامة.

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها. بدأنا عملياتنا في بكين في يناير 2016 ومنذ ذلك الحين توسعنا إلى 109 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم. تبلغ رأسمالنا 100 مليار دولار أمريكي وحاصلة على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي.

وحول التمويل المشترك، يذكر أن Finance in Common هي الشبكة العالمية لجميع بنوك التنمية العامة (PDBs)، والتي تهدف إلى مواءمة التدفقات المالية مع خطة عام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ويتمثل هدفها في تعزيز الشراكات بين بنوك التنمية PDB لتسريع التقارب نحو المعايير المشتركة وأفضل الممارسات، ودعم التزامات البنوك لتحويل استراتيجياتها نحو الاستدامة، وإعطاء بنوك التنمية PDB مزيدًا من الوضوح في المنتديات العالمية التي تناقش ق