الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للمعلوماتية" تعلن محاور "مؤتمر الذكاء الاصطناعى وصناعة المعرفة" الذى تعقده بمعرض "الكتاب" الأسبوع المقبل

جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية

 

 

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تنظيم مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة، والذي سيناقش خمسة محاور في المجالات ذات الصلة بمشاركة خبراء وأكاديميين محليين ودوليين على مدار يوم السبت الموافق 3 فبراير ضمن فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف صياغة مستقبل النشر والأدب في ظل الفرص والتحديات التي تواجهها صناعة المعرفة مع التطور غير المسبوق  للذكاء الاصطناعي  وتطبيقاته في العديد من القطاعات المهمة والحيوية في كل بلدان العالم، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

 

وأعلنت إدارة الجامعة محاور المؤتمر، والتي تناقش خمسة موضوعات تتمثل في "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة المعرفة، تكنولوجيا اللغات الطبيعية وتطبيقاتها في صناعة المعرفة، تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في صناعة النشر، أخلاق الذكاء الاصطناعي في صناعة المعرفة، مستقبل الذكاء الاصناعي في صناعة المعرفة".

 

من جانبها أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن قطاع النشر الأدبي والثقافي وصناعة المعرفة، منذ زمن بعيد وهو صناعة ذات صقل بالنسبة للدول المهمة لأنه يشكل وجدان شعوبها، وتعد مصر من الدول السباقة في هذا الأمر، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة، والذي نعقده وننظمه بالتعاون والشراكة مع معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أهم وأعرق المعارض في تخصصه حول العالم.

 

 

جامعة مصر للمعلوماتية تنظم مؤتمر الذكاء الاصطناعي بمعرض الكتاب 3 فبراير

 

 

وأشارت الدكتورة ريم بهجت إلى أن المؤتمر سوف يناقش تعزيز الفرص والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات الأدب والثقافة والمعرفة، ولفتت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية والقائمين منها على تنظيم المؤتمر يعملون على تعظيم الجوانب الإيجابية للذكاء الاصناعي وتسخيره في خدمة هذه المنظومة بعدما أصبح متداخلا في الكثير من القطاعات المختلفة بفعل الجهود البحثية والتطويرية، التي تمت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أدت لعمل نقلة نوعية وسريعة في الاستخدامات المدعومة بقدراته.

 ولفتت الدكتورة ريم بهجت، إلى استمرار المختصين في القيام بتجارب وأبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي ورصد الآثار المستقبلية مقارنة بالوضع الحالي، مع الأخذ في الحسبان 

"الاعتبارات"الأخلاقية والمجتمعية المتأثرة باستخدامه؛ لضمان تطويره بشكل مسئول، وفيما يخص منظومة الثقافة والأدب والمعرفة نأمل أن نتوصل في مؤتمرنا الذي ينعقد يوم السبت  ٣ فبراير إلى مقترحات وحلول؛ للحفاظ على هذه الصناعة الهامة، لنعلن في الجلسة الختامية التوصيات التي سننتهي إليها.

جامعة مصر للمعلوماتية مؤتمر الذكاء الاصطناعي معرض القاهره الدولي للكتاب الذكاء الاصطناعي صناعة المعرفة

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