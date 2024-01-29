الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة 2024

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية، للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت 80.87% بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث تقدم للامتحانات 189 ألفا و766 طالبا بالإدارات التعليمية، وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و 973 طالبا. 


جاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:-
فى المركز الأول إدارة الهرم، وفي المركزالثانى إدارة الدقي التعليمية، والمركزالثالث العجوزة، والمركز الرابع ٦ اكتوبر، والخامس الشيخ زايد، والسادس الصف، والسابع إدارة الوراق، والمركز الثامن جنوب الجيزة، والمركزالتاسع إدارة العمرانية، والمركزالعاشرإدارة شمال الجيزة.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59% للمكفوفين.
هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

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