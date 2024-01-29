الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول عقب اعتمادها رسميا

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية 2024

زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024  وذلك عقب اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة حيث يسعى المئات الألاف من الطلاب في الاستعلام عن درجاتهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 في الترم الأول وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد التي تضاف للمجموع وهى (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدرسات الاجتماعية) كما أدوا امتحانات المواد خارج المجموع وهى (الكمبيوتر والحاسب الألي، والتربية الرياضية، والتربية الدينية).

وجاء المجموع الكلي للطلاب في كافة المواد التي تضاف لمجموع والسابق ذكرها في التقرير نحو 140 درجة للفصل الدراسي الأول وللفصلين الدراسيين الأول والثاني 280 درجة وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أسماء الأوائل على المحافظة وتمنى لهم دوام التوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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آخر أخبار نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024.. وتوزيع الدرجات

عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي  بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول والبالغ عددهم نحو 200 ألف و85 طالب وطالبة وذلك داخل نحو 698 لجنة امتحانية تابعين إلى 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة وتم الإشراف التام كافة اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكد نت سير الامتحانات وعدم وجود حالات غش بين الطلاب.

وتتيح مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة تقديم التظلمات على درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام المقبلة حيث تفتح باب التقديم الإلكتروني للتظلمات عقب سداد المصروفات اللازمة لإعادة التصحيح المواد التي يشك فيها الطالب ويتم الإعلان عن نتائج التظلمات في الإدارات التعليمية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024.. وتوزيع الدرجات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2024 بالجيزة 

يمكن الحصول على نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • كتابة رقم الجلوس في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور درجات الطالب بالتفصيل.

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نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الشهادة الاعدادية بالجيزة الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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