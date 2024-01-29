رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024.. وتوزيع الدرجات

يترقب أولياء الأمور إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024 خلال الأيام المقبلة لذلك تتصدر كافة محركات البحث حيث يرغب قطاع عريض من الطلاب في معرفة درجاتهم في الترم الأول وذلك قبل انطلاق الترم الثاني لمحاولة التعويض في المواد التي أخفقوا بها.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024

يمكن معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وهى كما يلي:-

الخطوة الأولى: الدخول عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة الثانية: تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب صفوف النقل.

الخطوة الثالثة: إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابعة لها.

الخطوة الرابعة: تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة استعلام.

الخطوة السادسة: ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي.

توزيع درجات طلاب الصف الأول الثانوي 2024

جاء توزيع درجات طلاب أولى ثانوي 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للفصل الدراسي الأول كما يلي:-

توزيع درجات مادة اللغة العربية 50 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

توزيع درجات مادة الرياضيات 40 درجة.

توزيع درجات مادة الكيمياء 20 درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء 20 درجة.

توزيع درجات مادة الأحياء 20 درجة.

توزيع درجات مادة التاريخ 20 درجة.

توزيع درجات مادة الجغرافيا 20 درجة.

توزيع درجات مادة الفلسفة 20 درجة.

موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2024

يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي في غضون من 10 - 15 يوم من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك خلال الأسبوع الثاني من اجازة نصف العام بأقصي تقدير وذلك عقب الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة للطلاب في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

اقرأ أيضا

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024