لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024.. والمؤهلات المطلوبة

زاد البحث عن لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 بالتزامن مع اقتراب غلق باب التقديم في الوظائف الشاغرة بالهيئة القومية للبريد المصري في كافة فروعها بالمحافظات ويرصد الدستور للقراء المؤهلات والأوراق المطلوبة وأخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

يستطيع خريجي الجامعات المصرية من كافة محافظات الجمهورية استخدام لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية (من هنا) وإدخال كافة البيانات وإتباع الخطوات اللازمة وتحميل كافة المستندات المطلوبة كما يلي:-

الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية (من هنا).

اختيار أيقونة (وطائف هيئة البريد).

تحديد الوظيفة المراد التقديم لها.

إدخال كافة البيانات الطلوبة عن الشخص المتقدم بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل كافة بيانات المؤهل الدراسي (التقدير التراكمي، الجامعة، سنة التخرج).

تحميل كافة المستندات المطلوبة عبر الموقع.

تسجيل وسيلة تواصل مع المتقدم ( رقم هاتف محمول، البريد الإلكتروني).

الضغط على كلمة حفط الطلب.

الوظائف الشاغرة في هيئة البريد المصري

أوضحت الهيئة القومية للبريد المصري الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها والتي تنقسم إلى قسمين:-

الأول: تعيين مهندسين تخصصات متعددة (عدد الوظائف الشاغرة 19 وظيفة):-

مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

مهندس سيارات.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصيات الآتية: ( كهرباء، ميكانيكا، ميكانيكا سيارات).

مهندي نخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة.

الثاني: وظائف مختلفة ( عدد 861 وطيفة شاغرة).

أخصائي بريد.

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

20 وظيفة للمحامين.

ويتم التقديم خلال الفترة من يوم 18 يناير وحتى يوم 31 يناير 2024 حيث يمكن التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية الموكلة بالإعلان عن الوظائف الحكومية إلتزاما بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

تتلخص الأوراق اللازمة للتعيين في وظائف البريد المصري 2024 فيما يلي:-

عدد 4 صور شخصية حديثة للمتقدم.

شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور.

شهادة أداء الخدمة العامة للإناث.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (الأمام والخلف).

شهادة المؤهل الدراسي.

إيصال إيداع بنكي.

كارنية عضوية نقابة المحاميين والمهندسين إن وجد.

بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين.

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