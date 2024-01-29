الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات.. موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

بوابة التعليم الأساسي
بوابة التعليم الأساسي

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية حاليا، وذلك لرغبة قطاع عريض من أولياء أمور صفوف النقل والشهادة الإعدادية في معرفة نتائج أبنائهم في امتحانات الترم الأول خاصة مع انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام.

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات

يستخدم الطلاب بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي أجريت خلال الفترة من يوم 5 - 25 يناير 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي يتم إعلانها من خلال ألوان وتقديرات تشير إلى الدرجات التي حصل عليها الطلب في كل مادة دراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من حق الطالب من صفوف النقل والشهادة الإعدادية التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب إعلانها من خلال المدرسة التابع لها بعد توقيع ولي أمر الطالب على الأوراق اللازمة وسداد الرسوم المستحقة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في كافة المحافظات

دلالات الألوان في نتائج صفوف النقل بالترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إشارات ودلالات الأوان في نتائج صفوف النقل بالترم الأول 2023-2024 لطلاب صفوف النقل كما يلي:-

  • اللون الأحمر: يدل على أن الطالب لم يتقن كافة المهارات المطلوبة وحصل على درجات من 1 - 50 درجة.
  • اللون الأصفر: يدل على أن الطالب يحتاج لمزيد من الدعم والتعليم وحصل على درجات من 50 - 65 درجة.
  • اللون الأخضر: يدل على أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات من 65 - 85 درجة.
  • اللون الأزرق: يدل على أن الطالب فاق التةقعات في اكتساب المهارات المطلوبة وحصل على درجات من 85 - 100 درجة.
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي تم اعتماده بشكل رسمي قبيل انطلاق العام الدراسي الذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية.

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بوابة التعليم الأساسي التعليم الأساسي نتائج الامتحانات صفوف النقل الشهادة الاعدادية امتحانات الترم الأول

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