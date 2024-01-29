بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات.. موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية حاليا، وذلك لرغبة قطاع عريض من أولياء أمور صفوف النقل والشهادة الإعدادية في معرفة نتائج أبنائهم في امتحانات الترم الأول خاصة مع انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام.

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات

يستخدم الطلاب بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي أجريت خلال الفترة من يوم 5 - 25 يناير 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي يتم إعلانها من خلال ألوان وتقديرات تشير إلى الدرجات التي حصل عليها الطلب في كل مادة دراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من حق الطالب من صفوف النقل والشهادة الإعدادية التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب إعلانها من خلال المدرسة التابع لها بعد توقيع ولي أمر الطالب على الأوراق اللازمة وسداد الرسوم المستحقة.

دلالات الألوان في نتائج صفوف النقل بالترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إشارات ودلالات الأوان في نتائج صفوف النقل بالترم الأول 2023-2024 لطلاب صفوف النقل كما يلي:-

اللون الأحمر: يدل على أن الطالب لم يتقن كافة المهارات المطلوبة وحصل على درجات من 1 - 50 درجة.

اللون الأصفر: يدل على أن الطالب يحتاج لمزيد من الدعم والتعليم وحصل على درجات من 50 - 65 درجة.

اللون الأخضر: يدل على أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحصل على درجات من 65 - 85 درجة.

اللون الأزرق: يدل على أن الطالب فاق التةقعات في اكتساب المهارات المطلوبة وحصل على درجات من 85 - 100 درجة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي تم اعتماده بشكل رسمي قبيل انطلاق العام الدراسي الذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية.

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