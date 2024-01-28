نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 للعام الدراسي بمحافظة البحيرة، حيث يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وموقع البحث العالمي “جوجل” من معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة، وانتهى من أدائها الطلاب الأربعاء الماضي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجتها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بالمحافظة.

ومن خلال التقرير التالي نقدم المعلومات الكاملة التي من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024، بكل سهولة ويسر.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة البحيرة 2024

من جانبه، قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، اتسمت بحالة من الهدوء والنظام والالتزام، حيث لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات، أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم السادس والأخير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في ختام أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا الى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام عدد 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه عقب الانتهاء من الامتحانات في جميع لجان المحافظة، بدأت عمليات التصحيح وتقدير الدرجات مباشرة، مشيرا إلى أن النتيجة مطمئنة، وجارى الآن الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمرجعات النهائية، حتى يتم عرض النتيجة على محافظ البحيرة من اجل القيام باعتمادها، ومن ثم رفع النتيجة، عبر موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ومن خلال الخطوات التالية تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

أولا: يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم

ثانيا: يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته.

ثالثا: يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ.

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