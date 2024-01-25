الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدمت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، التهنئة إلى اللواء محمود هويدى  مساعد وزير الداخلية "مدير أمن البحيرة" وللقيادات الشرطية والأمنية بالمحافظة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الثانى والسبعون، وذلك بمقر فرق الأمن بدمنهور بحضور  العميد  إسلام زايد مساعد قائد المنطقة الشمالية واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير  العام المساعد والعميد أمجد البنا المستشار العسكرى ومحمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور  وعدد كبير من الضباط. 

بدأت فعاليات الاحتفال بسلام الشهيد وقراءة الفاتحة والموسيقى العسكرية، وقام نائب محافظ البحيرة ومدير الأمن ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة. 

دور رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الإستقرار للمواطن المصري، مشيرة إلى أن عيد الشرطة يحمل ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري والتى ستظل دائمًا وأبدا رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن.

كما  أكدت الدكتورة نهال بلبع أن بقاء هذا اليوم صامدًا خالدًا في أذهان المصريين يعكس عمق العلاقة الوطيدة بين رجل الشرطة ورجل الشارع، ويعبر عن مدى شعور المواطنين بالسكينة والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية على مدار ٩ أعوام مضت زرعت فى نفوسنا العزة والكرامة وحب البلد، وأملًا في مستقبل أكثر تطورًا ونموًا، حتى باتت أرواحنا أقل ما يمكن أن نقدمه فداءً لمصر.


هذوقدمت نهال بلبع تحية تقدير وإعزاز، إلى جميع أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

و قدمت درع المحافظة للواء مدير الأمن تقديرًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين ومكتسباتهم.

عيد الشرطة محافظة البحيرة أمن البحيرة اللواء محمود هويدي نهال بلبع

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