الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير عام  البحيرة يقود حملات تموينية مكبرة بكفر الدوار وإدكو ورشيد

حملات تموينية
حملات تموينية

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

وقاد  كامل غطاس  السكرتير العام المساعد، حملات تموينية مكبرة بمراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد، بحضور المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف  مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومفتشى مراقبة الأغذية بمديرية الصحة. 

 

أسفرت الحملات عن ضبط ٤ مخابز لتصرفهم فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم وتحرير ٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و٣ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى ضبط مخبزين قاما بتجميع ١٦٤ بطاقة تموينية.

كما قامت الحملة  بتحرير ١٠ محاضر لعدم حمل شهادات صحية و٥ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وغلق ٤ مراكز طبية لوجود خطر داهم على الصحة العامة ووجود مصدر للتلوث، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

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