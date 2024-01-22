رصف فرعيات شارع الجمهورية بحوش عيسى بـ4 ملايين و500 ألف جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التيسير على المواطنين

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب، بمتابعة أعمال رصف فرعيات شارع الجمهورية ومنطقة القضيب، الباشا،السماك، ضمن الخطة الإستثمارية بطول ١٠ كم بتكلفة إجمالية ٤ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية

تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات لدعم وتعزيز الصناعات المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلادنا".