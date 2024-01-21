ضبط 49 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي.

أسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات قام صاحبها بتجميع كميات من السولار تقدر بـ49 ألف لتر من السوق السوداء وذلك لإعادة بيعهم وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.