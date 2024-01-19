الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

إصابة 8 أشخاص
إصابة 8 أشخاص

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين  بالطريق الزراعي في اتجاه محافظة الإسكندرية أمام قرية أبوالجود التابعة لمركز ومدينة أبوحمص، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين “ملاكى وسوزوكي”،  أمام قرية أبوالجود التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبينت إصابة كل من “ش.ط 3 سنوات مصاب بجرح قطعي بالوجه واختبار كسر باليد اليمنى تحت العلاج، ”ي.ط" سنتين مصاب اشتباه مابعد الارتجاج تحت العلاج، “ا.ط - 6 سنوات” مصاب اشتباه نزيف بالمخ  تحت العلاج، “ال.ط - ٩ سنوات” مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج تحت العلاج، “ط.ي - 36 سنة” مصاب بكسر، “خ.ر - 20 سنة” اشتباه إصابة بنزيف في المخ، “س.ع - 32 سنة” مصاب بجرح قطعي بفروة الراس  تحت العلاج، "ا.ن - 50 سنة مصاب اشتباه كسر بالفخذ اليمنى تحت العلاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم بين سيارتين محافظة البحيرة الطريق الزراعي أبوحمص مستشفي دمنهور التعليمي

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