الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تقوم بزيارة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بزيارة لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة والواقع على إمتداد طريق محور روض الفرج والضبعة الجديد، حيث كان فى استقبالها العقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. 

 

تحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية

وأعربت نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها البالغة بما شاهدته من إنجاز تحقق علي أرض الواقع، مشيرة إلي إن مشروع مستقبل مصر بالضبعة واحدًا من أهم المشروعات القومية التى تنجزها حاليا الدولة المصرية نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، حيث يسهم المشروع بشكل كبير فى الزراعات الإستراتيجية ويعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي وكذلك توفير آلاف فرص العمـل المباشرة وغير مباشرة.

 

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للتنمية الزراعية التي تعتمد على الأساليب الحديثة والمبتكرة.

 

وخلال زيارتها قامت الدكتورة نهال بلبع، بتفقد الزراعات التي يقوم بها المشروع ومنها البطاطس القمح والتي تم زراعتها بدون إستخدام الكيماويات، حيث يتم الإعتماد على تقنيات الزراعة الحيوية، كما قامت بحضور إجتماع مع ممثلي الشركات والمؤسسات الشريكة فى عمليات إنشاء المصانع والأسواق التابعة لجهاز مستقبل مصر والتي يتم بناؤها حاليًا لتحقيق أقصى استفادة من المحاصيل التي يتم زراعتها وتسويقها. 

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