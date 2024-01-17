إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع بطاطين وألحفة على غير القادرين بالبحيرة

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة البحيرة لمجابهة فصل الشتاء.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة البحيرة، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى البحيرة برعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا وإطعام بالمشاركة فى توفير 2 بطانية بتكلفة 240 جنيها، أو 3 بطانية بـ 360 جنيها، أو توفير 2 بطانية ولحاف بـ455 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.



