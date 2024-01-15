الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأورمان" تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتي تستهدف توزيع الآلاف من سلال "طعام الدفا" على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة البحيرة لمجابهة فصل الشتاء، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.

مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة "إطعام الدفا" هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب "الأورمان" في البحيرة برعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تقسيم سلال الإطعام لثلاث فئات 

كما أكد اللواء ممدوح شعبان، أن بند سلال الإطعام تشمل ثلاث فئات من السلال: الأولى تزن 8 كيلو جراما بـ 350 جنيها وتحتوى على (2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة –كيلو سكر – نصف كيلو فول – كيلو عدس – علبة سمنة كيلو و650جراما - علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى¼ كيلو – 2كيس ملح)، ووزن 12 كيلو جراما بـ 460جنيها وتحتوى على (2كيلو أرز – 2كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو فول –  كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450جراما – علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى ¼ كيلو)، ووزن 20جراما ب 750جنيها وتحتوى على (5 كيلو ارز- 5كيلو مكرونة - 5كيلو سكر- كيلو فول - كيلو عدس- علبة سمنه كيلو و450جرام- ¼ كيلو شاى وعلبة صلصة 300جرام).

 وأوضح أنه تم تقسيم سلال الإطعام لثلاث فئات؛ وذلك تسهيلا وتيسيرًا على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، وليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

الأورمان محافظة البحيرة ارومان البحيرة نهال بلبع فايزة زايد

مواد متعلقة

انطلاق الأسبوع الأول من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" بالبحيرة

مصرع 2 وإصابة 14 في حادث تصادم بين سيارتين فى البحيرة

جولة تفقدية لرئيس جامعة دمنهور لمتابعة أعمال التطوير والتحديث بمجمع البستان

مصرع المستشار عزيز وجيه عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة فى حادث مرورى بالبحيرة

مجلس عمداء جامعة دمنهور يتابع امتحانات الكليات ويبحث ملف الوافدين

مشروع رفع الوعى بقضايا السكان بمراكز شباب البحيرة

افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه بمركز ومدينة أبوحمص

إصابة 7 أشخاص إثر سقوط سقف منزل فى البحيرة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

عاجل.. لماذا هرب نجل نتنياهو من إسرائيل بعد 45 يومًا من حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية