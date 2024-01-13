مشروع رفع الوعي بقضايا السكان بمراكز شباب البحيرة

نفَّذت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة البحيرة، "إدارة التدريب ومشروعات الشباب - تمكين الشباب" بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة تدريبات، أنشطة أندية السكان، جلسة تفاعلية عن ختان الإناث تفاعلي ضمن أنشطة نادي السكان بمركز سحالي إدارة شباب أبوحمص، وقام بالتدريب مدرب محمود أبو جبل.

العروض المسرحية للشباب

وأكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

كما أشار الدكتور إبراهيم خضر، إلى أنه يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة البحيرة وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان واشرف إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة فى محافظة البحيرة.