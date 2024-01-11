الكشف على 396 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية شبرا النونه بوحدة صفط الحرية تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى إيتاى البارود

واكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 396 حالة، تنوعت ما بين " باطنة - عظام - أسنان - رمد - أطفال - عمل نظارات طبية".

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

قافلة طبية مجانية لقرية الناصر بأبو المطامير

من ناحية اخرى نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، امس قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الناصر بأبو المطامير تم خلالها الكشف على 1014 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

و أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة 202 - عيادة الأطفال 231 - الجراحة 166 - النساء 77 - تنظيم الأسرة 27 - العظام 154 - الأسنان 42 - الجلدية 115".

كما أشار إلى أنه تم توفير معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.