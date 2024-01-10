الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

«بيطرى البحيرة»: علاج 30 ألف و589 رأس ماشية وتحصين 28211 أخرى ضد الحمى القلاعية

قافله بيطرية
قافله بيطرية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة.
 

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال أسبوع حيث بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 28889 حيوان وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 4 قوافل بإجمالي عدد 1700 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز كفر الدوار - الدلنجات - كوم حماده - إيتاي البارود.

 

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، "28211" رأس خلال أسبوع، بالإضافة إلى تحصين عدد "171" أبقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين عدد (138) رأس بلقاح جدرى الأغنام بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، وتم إصدار عدد "276" تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو  استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وفي مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1726 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 528293.

كما تم عمل 7 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير  19 قضية بإجمالي مضبوطات 49 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي. 

بينما قامت إدارة الأمراض المشتركة، باختبار 276 حيوان لمرض البروسيلا و204 لمرض السل البقري، وتم تحصين 54 بلقاح عترة 19 و55 أغنام بلقاح ريف 1، وتم عمل 42 ندوة إرشادية تضمنت 161 موضوع مختلف، وعدد 27 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وعدد 2 ندوة وتوعية إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، بالإضافة الى 4 فيديو ارشادى ومنشور إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري   

كما تم الاشتراك بعدد  2 قوافل سكانيه بعمل توعيه ارشاديه مصاحبه للقافله، وتم إجراء الفحص التناسلي لعدد " 1719" رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد "547 " رأس ماشية،و تم علاج عدد "1172" ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وتم اختبار 20 عينة منهم 14 عينة اختبار حساسية للألبان و6 عينات تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن، وتم تلقيح 907 رأس ماشية من الأبقار و276 رأس من الجاموس بإجمالي 1183 رأس ماشية، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1121 رأس ماشية وأغنام.

مديرية الطب البيطري بالبحيرة محافظة البحيرة تلقيح الحيونات بالبحيرة نهال بلبع بيطرى البحيرة

مواد متعلقة

اجتماع لضبط الأسواق والتصدي لارتفاع أسعار السلع في البحيرة

الكشف على 1014 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الناصر بأبو المطامير

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات الحملة التوعوية لتنمية الأسرة المصرية

تحرير 60 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية بالبحيرة

ندوة توعوية لدعم المنتج المحلي في كوم حمادة

بالأسماء.. إصابة 18 عاملًا إثر انقلاب سيارة نقل بصحراوي البحيرة

حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 600 طربة حشيش فى البحيرة

إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية في البحيرة

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

عاجل.. وول ستريت جورنال: انطلاق مفاوضات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار لفترة طويلة برعاية مصرية

بدء جلسة محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

تهجير سكان غزة إلى مصر يشعل الخلافات بحكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا