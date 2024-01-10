«بيطرى البحيرة»: علاج 30 ألف و589 رأس ماشية وتحصين 28211 أخرى ضد الحمى القلاعية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة.



أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال أسبوع حيث بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 28889 حيوان وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 4 قوافل بإجمالي عدد 1700 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز كفر الدوار - الدلنجات - كوم حماده - إيتاي البارود.

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، "28211" رأس خلال أسبوع، بالإضافة إلى تحصين عدد "171" أبقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين عدد (138) رأس بلقاح جدرى الأغنام بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، وتم إصدار عدد "276" تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وفي مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1726 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 528293.

كما تم عمل 7 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 19 قضية بإجمالي مضبوطات 49 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

بينما قامت إدارة الأمراض المشتركة، باختبار 276 حيوان لمرض البروسيلا و204 لمرض السل البقري، وتم تحصين 54 بلقاح عترة 19 و55 أغنام بلقاح ريف 1، وتم عمل 42 ندوة إرشادية تضمنت 161 موضوع مختلف، وعدد 27 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وعدد 2 ندوة وتوعية إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، بالإضافة الى 4 فيديو ارشادى ومنشور إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري

كما تم الاشتراك بعدد 2 قوافل سكانيه بعمل توعيه ارشاديه مصاحبه للقافله، وتم إجراء الفحص التناسلي لعدد " 1719" رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد "547 " رأس ماشية،و تم علاج عدد "1172" ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وتم اختبار 20 عينة منهم 14 عينة اختبار حساسية للألبان و6 عينات تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن، وتم تلقيح 907 رأس ماشية من الأبقار و276 رأس من الجاموس بإجمالي 1183 رأس ماشية، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1121 رأس ماشية وأغنام.